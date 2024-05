Auto fuori strada a Polla: paura per due donne

Incidente stradale questa mattina nel Vallo di Diano. Un’auto è uscita fuori strada a Polla. Sulla vettura viaggiavano due donne, che fortunatamente nonostante la grande paura, non hanno riportato gravi traumi.

I fatti

La conducente ha perso il controllo lungo la strada interna che collega Polla a Sant’Arsenio, finendo in un canale laterale. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti prontamente con scale per estrarre le due donne dall’abitacolo . Il personale del 118 le ha poi trasferite all’ospedale di Polla per gli accertamenti del caso.