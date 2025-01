Auto dell’Asl su stallo per disabili a Camerota: «Provvedimenti seri verso chi viola le regole»

L’inciviltà è un problema che affligge la nostra società da sempre, ma negli ultimi anni sembra essere in costante aumento. Uno degli esempi più eclatanti è l’abuso degli stalli riservati alle persone con disabilità.

Purtroppo, anche gli autisti di enti pubblici e della pubblica amministrazione italiana non sono esenti da questo comportamento. A denunciarlo l’associazione Vorreiprendereiltreno.

Recentemente, è stato fotografata un’auto della ASL Salerno Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota parcheggiata senza contrassegno sullo stallo riservato al porto di Marina di Camerota.

La denuncia dell’associazione

«Molti sono gli incivili che purtroppo ancora hanno la pessima abitudine di utilizzare abusivamente gli stalli riservati alle persone con disabilità. Quando a farlo sono però gli autisti di un ente pubblico, della pubblica amministrazione italiana, come la ASL Salerno viene veramente da chiedersi se in questo paese si possa ancora avere speranza che le cose migliorino o se… È necessario che le istituzioni prendano provvedimenti più severi contro chi viola le regole. Inoltre, è importante sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema, in modo che tutti possano contribuire a creare un ambiente più inclusivo e rispettoso». Questo il commento dell’associazione.