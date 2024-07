Auto a fuoco sulla A2, paura per due persone di rientro dalle vacanze

Momenti di panico sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo, all’uscita San Mango, in direzione Salerno, dove questo pomeriggio un veicolo ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18,30 e le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi i vigili del fuoco, con una pompa dell’acqua e un’autocisterna, per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, una Fiat Scudo. Grazie al loro tempestivo intervento è stato impedito il propagarsi dell’incendio e garantita la sicurezza sull’autostrada.

A bordo del veicolo di ritorno dalle vacanze viaggiavano due persone, rimaste illese grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e personale dell’ANAS che hanno contribuito alla regolazione della circolazione e hanno svolto gli accertamenti del caso. Si sta indagando sulle cause dell’incendio.