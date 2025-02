Auletta, in 9 abbandonano il Comitato Festa: “Finito il rapporto di fiducia con il Parroco”

Ha destato scalpore, soprattutto sui social nelle prime ore e tra i cittadini, la decisione di 9 componenti di dare le dimissioni dal Comitato Festeggiamenti San Donato, Santo Patrono del piccolo borgo di Auletta. Un Comitato molto conosciuto nel territorio che ha sempre curato con grande partecipazione la Festa in onore del Santo Patrono e che ha portato anche numerosi big della musica in occasione dei festeggiamenti.

Le motivazioni

Sembra che alla base della decisione ci siano dei dissidi con il parroco, don Vincenzo Addesso, almeno secondo quanto si legge nella lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook del Comitato.

“Indossare la maglietta del Comitato, si legge, è stato per noi tutti motivo di orgoglio, dietro di essa tanto lavoro e tanti sacrifici, tutti fatti per il nostro Santo Patrono.

Dopo undici anni con le lacrime agli occhi e la tristezza nel cuore siamo costretti, nostro malgrado, a farci da parte perché è venuto a mancare il rapporto di fiducia reciproca nei confronti del nostro Parroco.

Questa scelta non è figlia del momento ma deriva da vari episodi in cui il nostro operato è stato messo in discussione e da vari tentativi di metterci gli uni contro gli altri.

Ringraziamo le Attività commerciali, le Associazioni e la Comunità tutta che ci hanno sostenuto e accolto con gioia nel corso degli anni.

Abbiamo messo sempre il cuore e l’anima nelle nostre azioni:

A VOI LE CONCLUSIONI…”.

Le polemiche

Una comunicazione che ha scatenato sotto il post decine di commenti, con tanti concittadini che invitano ad un nuovo confronto con il parroco, o anche a rivalutare la decisione.

In tanti hanno espresso apprezzamento e ringraziamenti per quanto fatto sino ad ora, e in modo quasi unanime l’auspicio è quello della risoluzione delle difficoltà sorte nel migliore dei modi.