Auletta: doppietta per il capitano della squadra che dedica i gol a Francesco Morriello

La scorsa domenica, ad Auletta, si è disputata una partita tra l’A. S. D. Auletta (Associazione Sportiva Dilettantistica Auletta) e l’Amalfi C5, che si è conclusa con una netta vittoria per la squadra locale, con un punteggio di 4-0. La gara ha regalato momenti di grande emozione, non solo per il trionfo dei ragazzi allenati da Franco Cavallo, ma anche per un gesto toccante del capitano Donato Montoro.

Il ricordo speciale

Dopo aver segnato una doppietta, Montoro ha voluto rendere omaggio a Francesco Moriello, un giovane di Auletta tragicamente scomparso a luglio 2024. Indossando una maglietta bianca, ha alzato il suo messaggio verso il cielo, dedicando la vittoria con la frase: “Sempre full full France anche da lassù”. Un momento che ha toccato profondamente i cuori di tutti i presenti, ricordando il giovane amico scomparso prematuramente.