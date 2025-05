Atto vandalico alla sede CGIL a Salerno, incontro con il Prefetto: “Non ci faremo intimidire”

Il Segretario Generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula, e il Segretario Generale dello SPI CGIL Napoli e Campania, Franco Tavella, sono stati ricevuti questa mattina dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, a seguito della formale denuncia presentata contro gli atti intimidatori subiti dalla CGIL nella notte tra venerdì e sabato scorso.

L’incontro di questa mattina

Un incontro cordiale e costruttivo durante il quale il rappresentante territoriale del Governo ha assicurato la massima attenzione e collaborazione per contrastare una spirale di episodi intimidatori.

Non si tratta, infatti, di episodi isolati: dopo le scritte ingiuriose comparse lo scorso fine settimana in via Crispi, si ricorda l’analogo attacco avvenuto lo scorso anno contro la sede dell’INCA in Corso Garibaldi, anch’esso firmato da sedicenti ambienti no-vax. A ciò si aggiunge un’aggressione massiccia e coordinata, nella giornata di domenica, ai danni dei canali social della Camera del Lavoro e di numerosi organi di stampa che avevano rilanciato la notizia, presi di mira da profili fake con contenuti carichi di odio e fango.

“Non possiamo più tollerare atti simili”

«Non possiamo più tollerare che simili atti vengano declassati a semplici bravate – dichiara Antonio Apadula-. C’è un disegno preciso: un tentativo sistematico di intimidazione che vuole costringerci a farci tacere. Non ci riusciranno. Continueremo la nostra battaglia per i diritti, per il lavoro, per la democrazia, e sul referendum dell’8 e 9 giugno non arretreremo di un passo.”

Sullo stesso passo, Franco Tavella. «Quello che sta accadendo non riguarda solo la CGIL, ma chiama in causa la libertà di espressione di tutte le forze sane e democratiche. La Cgil è da sempre impegnata nella difesa dei lavoratori e della democrazia e tali tentativi di intimidazione non ci faranno recedere da questi obiettivi, soprattutto considerando che siamo in una fase cruciale ovvero, la promozione del referendum dell’8 e 9 giugno. È il momento di una risposta collettiva e di innalzare il livello di vigilanza democratica».

Indagini in corso

Il Prefetto Esposito ha assicurato il massimo scrupolo nelle indagini in corso. Sono già al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

La CGIL conferma con forza che non arretrerà: continuerà a essere un presidio attivo di libertà, di diritti e di partecipazione democratica.