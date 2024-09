Atto intimidatorio nel salernitano contro impresa cilentana

Paura sul cantiere di Spiano, frazione di Mercato San Severino, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza del territorio. L’impresa esecutrice, la Cogea Impresit con sede ad Ogliastro Cilento, ha subito quello che è stato considerato un atto intimidatorio.

Vetri rotti e bottiglie molotov sono stati trovati all’interno dei mezzi aziendali, un possibile segnale di un tentativo di sabotaggio e di intimidazione nei confronti dell’impresa e dei suoi lavoratori. L’episodio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, ha destato grande preoccupazione. Nicola Aulisio, proprietario e legale rappresentante della Cogea Impresit, nonché vicepresidente dell’Ance Campania, ha sporto denuncia presso i carabinieri di Mercato San Severino.

Le opere in corso

I lavori di messa in sicurezza di Spiano, finanziati con fondi del Ministero dell’Interno, sono di fondamentale importanza per la tutela della comunità locale. L’intervento, dal valore di 2,5 milioni di euro, è destinato a durare 360 giorni e mira a prevenire il rischio idrogeologico, un problema sempre più pressante in molte zone d’Italia.