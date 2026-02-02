Attivo da oggi il servizio “Prelievi in Bottega”: prelievi per esami direttamente presso la Bottega di Comunità

Un nuovo servizio utile agli utenti che consentirà ai cittadini delle aree decentrate di accedere più facilmente ai prelievi

Sangue

L’Asl Salerno ha comunicato che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, i cittadini residenti nei comuni afferenti alle Botteghe di Comunità potranno effettuare i prelievi prescritti dal proprio medico di Medicina Generale direttamente nella “Bottega” competente per territorio.

Le Botteghe di Comunità afferiscono ad oggi ai Distretti n. 69 di Capaccio/ Roccadaspide, e n.70 di Vallo della Lucania/Agropoli.

Alla stessa struttura ci si potrà rivolgere per qualsia informazione sulle modalità di accesso al servizio.

In numero unico per accedere ai servizi presso le botteghe di comunità (informazioni e prenotazioni per prelievi, televisite, controlli, ecc.) è 0974 277926.

Il nuovo servizio

Questa nuova offerta costituisce un altro passo importante verso quella sanità di prossimità che l’Asl diretta dall’ing. Gennaro Sosto sta portando avanti con forza e convinzione, per fornire una risposta adeguata ed efficace ai bisogni sociosanitari dei cittadini residente nelle aree interne e disagiate del territorio salernitano.

Lo scopo delle Botteghe di Comunità è infatti quello di potenziare i servizi di assistenza territoriale nei Comuni ricompresi nell’area interna del Cilento, con l’intento di offrire alla popolazione percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che, integrandosi, possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato.

In tale ottica si pone questo nuovo servizio, che consentirà ai cittadini delle aree decentrate di poter accedere ai prelievi necessari agli esami in modo semplice, sicuro e soprattutto vicino a casa. Con meno spostamenti, più comodità e nessun costo aggiuntivo.

