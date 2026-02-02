Attivo da oggi il servizio “Prelievi in Bottega”: prelievi per esami direttamente presso la Bottega di Comunità

L’Asl Salerno ha comunicato che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, i cittadini residenti nei comuni afferenti alle Botteghe di Comunità potranno effettuare i prelievi prescritti dal proprio medico di Medicina Generale direttamente nella “Bottega” competente per territorio.

Le Botteghe di Comunità afferiscono ad oggi ai Distretti n. 69 di Capaccio/ Roccadaspide, e n.70 di Vallo della Lucania/Agropoli.

Alla stessa struttura ci si potrà rivolgere per qualsia informazione sulle modalità di accesso al servizio.

In numero unico per accedere ai servizi presso le botteghe di comunità (informazioni e prenotazioni per prelievi, televisite, controlli, ecc.) è 0974 277926.

Il nuovo servizio

Questa nuova offerta costituisce un altro passo importante verso quella sanità di prossimità che l’Asl diretta dall’ing. Gennaro Sosto sta portando avanti con forza e convinzione, per fornire una risposta adeguata ed efficace ai bisogni sociosanitari dei cittadini residente nelle aree interne e disagiate del territorio salernitano.

Lo scopo delle Botteghe di Comunità è infatti quello di potenziare i servizi di assistenza territoriale nei Comuni ricompresi nell’area interna del Cilento, con l’intento di offrire alla popolazione percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che, integrandosi, possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato.

In tale ottica si pone questo nuovo servizio, che consentirà ai cittadini delle aree decentrate di poter accedere ai prelievi necessari agli esami in modo semplice, sicuro e soprattutto vicino a casa. Con meno spostamenti, più comodità e nessun costo aggiuntivo.