Attiva da oggi postazione 118 ad Omignano Scalo

Da oggi, 1° luglio 2024, riprende ad Omignano Scalo il servizio di postazione del 118 con ambulanza su piazza Sant’Antonio. Il servizio rimarrà attivo h24 per tutto l’anno.

Un servizio per l’intero comprensorio

La dislocazione dell’ambulanza ad Omignano Scalo è il risultato di una lunga istruttoria di concertazione e di proposta elaborata e realizzata per iniziativa del Comune di Omignano ed accettata dall’ASL Salerno in ragione di una più efficiente tempistica d’intervento nel bacino di potenziale utenza residente nei comuni vicini.

“A partire dal 1° luglio ad Omignano sarà attivo questo servizio importante di emergenza urgenza per l’intero comprensorio della Valle dell’Alento e non solo – spiega il primo cittadino Raffaele Mondelli – una postazione importante e strategica per il territorio, che sarà attivo 365 giorni h24”.