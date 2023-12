Atti persecutori e droga: nei guai due stranieri a Capaccio Paestum

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno eseguito “un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Capaccio Paestum” emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 45enne di origini algerine per “atti persecutori”.

Il provvedimento

lI provvedimento cautelare è scaturito a seguito della denuncia presentata da una donna del luogo; l’uomo infatti si sarebbe infatuato di quest’ultima seguendola ovunque.

Uomo trovato in possesso di droga

Sempre ieri i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due stranieri, in quanto, a seguito di perquisizione personale, è stato individuato un possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 3 grammi.