Attacco dell’opposizione Siamo Sapri: “Due anni e mezzo di silenzio assoluto” | VIDEO

È passato all’attacco il gruppo consiliare di opposizione “Siamo Sapri” che a circa due anni e mezzo dì consiliatura, attraverso un manifesto pubblico, si è soffermato sulle tematiche che la maggioranza dovrebbe attenzionare: turismo, lavori pubblici, porto e viabilità.

Le dichiarazioni

“Questo manifesto è rivolto ai cittadini di Sapri e il nostro intento e quello di raggiungere la popolazione Perché riteniamo che a Sapri per troppo tempo non ci sia stata una voce – ha dichiarato il capogruppo di opposizione Emanuele Vita – Diciamo che questi due anni e mezzo sono stati caratterizzati dal silenzio di chi amministra e che invece dovrebbe parlare con i cittadini. Come gruppo di opposizione facciamo la nostra parte e vogliamo mandare un messaggio alla cittadinanza. Noi riteniamo che a Sapri le cose non vadano bene per una serie di motivi e per questo confidiamo nello spirito critico dei cittadini sapresi e nella loro voglia di discutere dei problemi.

Turismo, lavori pubblici e viabilità: i temi cruciali

Confidiamo nelle loro capacità di rendersi conto che ad oggi a Sapri c’è una situazione mai vista prima e che richiede l’impegno di tutti affinché i numerosi problemi che riguardano la nostra cittadina vengano risolti”. Subito dopo il consigliere di opposizione Nicodemo Giudice ha elencato quali sono i settori sui quali l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Gentile, deve soffermarsi. “Sono i settori sui quali noi abbiamo cercato di batterci maggiormente durante i consigli comunali, sempre con uno spirito costruttivo che va nella direzione dell’interesse del paese – ha poi aggiunto il consigliere Nicodemo Giudice – Il turismo, il porto, i lavori pubblici e la viabilità sono settori vitali per il nostro paese, rappresentano l’80% di quella che è la vita nella nostra città. Temi verso i quali dunque, c’è stata da parte dell’amministrazione poca attenzione e scarsa visione programmatica”.