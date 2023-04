Atletica: la Repubblica Ceca sceglie Agropoli per preparare i Mondiali

Resterà ad Agropoli fino al 23 aprile una delegazione della Nazionale di atletica della Repubblica Ceca. Gli atleti si alleneranno sulla pista di Atletica Pietro Mennea per il raduno pre mondiale.

Oltre due settimane di preparazione per il gruppo ceco che ha scelto il centro cilentano per le sue strutture sportive e per il suo clima, ideale per questa fase di preparazione. Tra gli atleti presenti anche il campione del mondo under 20 Fanda Doubek.

I campionati di Atletica Leggera

I campionati mondiali di atletica leggera si terranno a Budapest tra il 19 e il 28 agosto.

La città di Budapest, unica candidata prescelta, è stata selezionata il 4 dicembre 2018 a Monaco. Dopo Doha 2019 e Oregon 2022, i campionati mondiali di atletica leggera all’aperto tornano in Europa sei anni dopo Londra 2017. La capitale ungherese ha ospitato i Campionati europei di atletica leggera nel 1998 e aveva manifestato il suo interesse per i Mondiali 2007 prima di rinunciarvi.

Le gare si svolgeranno nel nuovo Centro nazionale di atletica leggera (Nemzeti Atlétikai Központ) costruito per l’occasione e che sarà ultimato nel marzo 2023 con circa 34 000 posti a sedere (che verranno ridotti a 15 000 dopo i mondiali).

I precedenti

Non è la prima volta che degli atleti scelgono Agropoli per preparare importanti competizioni internazionali. Due anni fa toccò a tre atleti paraolimpici sudafricani preparare le Olimpiadi di Tokyio ad Agropoli.