Atletica, Campionati Italiani Under 23 ad Agropoli: presente anche Larissa Iapichino

Non si fermano le emozioni dell’atletica ad Agropoli. Dopo lo splendido successo dello scorso weekend con i campionati assoluti di società, sabato 17 e domenica 18 giugno si terranno, allo stadio “Raffaele Guariglia”, sulla pista Pietro Mennea, i campionati italiani Under 23. Presente anche l’argento europeo indoor Larissa Iapichino.

Campionati italiani Under 23

Circa 700 atleti provenienti da tutta Italia caratterizzeranno la due giorni di sport e atletica ad Agropoli. Sono ben 180 le società che prenderanno parte alla manifestazione a caccia dei 42 titoli italiani messi in palio. Sulla pista Pietro Mennea sarà possibile osservare da vicino le migliori giovani promesse Under 23, alcuni dei quali già affermati la maglia azzurra e pronti a puntare ai Mondiali di Budapest. Il weekend vedrà protagonista anche l’Altetica Agropoli che, a casa sua, cercherà di portare in alto il nome del Cilento e dell’intero territorio.

Larissa Iapichino torna ad Agropoli

Tra gli iscritti più attesi c’è, sicuramente, Larissa Iapichino, argento europeo indoor del lungo e vincitrice del Golden Gala. Sulla pedana di Agropoli, nel 2019, la saltatrice italiana firmò il record nazionale U20 nel 2019 con 6,64 metri e in conferenza stampa ha dichiarato quanto sia piacevole tornare per lei nel paese del Cilento: “Torno ad Agropoli perché é li che ho iniziato a saltare in lungo e mi voglio divertire“.

Tra gli atleti partecipanti spiccano anche i nomi di Lorenzo Simonelli, Matteo Melluzzo e Rachele Mori. Sono tanti, però, i volti noti che animeranno la due giorni d’atletica ad Agropoli.