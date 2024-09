Atletica ancora protagonista ad Agropoli: nel weekend i Campionati di Società Allievi

Emozionante weekend di gare a Taranto, dove le migliori società italiane qualificate per la finale B si sono sfidate tra corse, lanci e salti. Per la prima volta nella sua storia, l’Atletica Agropoli ha partecipato con entrambe le squadre.

I risultati dell’Atletica Agropoli

Ad un passo dal podio: la squadra femminile ha chiuso al settimo posto con 125 punti, sfiorando il podio di soli 3 punti, raggiunto dalla Vittorio Atletica. Tra le migliori prestazioni spiccano Beatrice Avino, che ha conquistato il primo posto nel salto in lungo con 5.89 metri, e Alicya Trotta, terza sia nei 400m con 56.81, sia negli 800m con un tempo di 2:14.77. Altri terzi posti sono stati ottenuti da Anna Generali nel lancio del peso (10.88 metri) e Serena D’Avino nei 400hs (1:04.53). La staffetta 4×400 (Claudia Tarallo, Anna Generali, Serena D’Avino e Beatrice Avino) ha chiuso al quarto posto con il tempo di 4:02.31, sfiorando anch’essa il podio.

Anche la squadra maschile si è piazzata tra le prime dieci, terminando al nono posto con un totale di 107 punti. A salire sul podio è stato Ruben Del Pezzo, terzo nel salto in alto con 1.94 metri. Hanno sfiorato il podio Francesco Balzano, quarto nei 400m e Ali Akinou, quarto nei 5000m.

Non ha nascosto la sua emozione il presidente dell’Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, che al termine delle premiazioni ha dichiarato: “È stato emozionante portare Agropoli qui a Taranto con entrambe le squadre, un risultato ottenuto grazie ai grandi sacrifici di tutti i ragazzi con i loro tecnici” Riguardo al mancato podio per soli 3 punti, Palmieri ha aggiunto: “È vero, non esserci arrivati per soli tre punti lascia un po’ di amaro in bocca, ma io guardo sempre al futuro con ottimismo. Migliorando giorno dopo giorno, possiamo salire su quel podio e, perché no, sognare la Serie A!”

Il prossimo appuntamento sarà ai Campionati di Società Allievi che si terranno ad Agropoli il 28-29 settembre.