Assistenza sanitaria nelle località turistiche del Cilento: Asl cerca medici

Con l’arrivo della stagione estiva le località balneari vedranno esponenzialmente aumentare le presenze sul territorio. Anche l’Asl Salerno si riorganizza con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria. Una necessità che accende ulteriormente i riflettori sulla carenza di personale. Negli ultimi anni, infatti, per garantire un servizio Guardia Medica nelle località turistiche fu necessario sopprimere la continuità assistenziale nei piccoli centri dell’interno. Quest’anno si proverà ad evitarlo.

L’azienda unica salernitana ha pubblicato l’avviso per il conferimento di incarichi a tempo determinato in vari centri della Costiera Amalfitana e del Cilento. In particolare Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Ascea, Agnone Cilento, Pisciotta, Camerota, Palinuro e Scario. In tutte le località la disponibilità dovrà essere dalle ore 8 alle 20 ad eccezione di Scario, laddove gli orari sono 10-13 e 16 – 19.

I medici interessati devono presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso (29 maggio), domanda in bollo che deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata assistenzaprimaria@pec.aslsalerno.it e che deve riportare in oggetto la seguente dicitura: “Comunicazione di disponibilità per il servizio di Guardia Medica presso le località turistiche”.