Assemblea SAD “Tanagro, Alto e Medio Sele ed Alburni”, il sindaco Palmieri chiede l’annullamento della convocazione odierna

Con una missiva inviata a mezzo PEC al presidente del SAD (Sub Ambito Distrettuale) “Tanagro, Alto e Medio Sele ed Alburni Michele Di Geronimo e per conoscenza al presidente ed al direttore generale dell’ente di ambito Regione Campania, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri comunica la mancata partecipazione all’assemblea del SAD prevista oggi ed in seconda convocazione alle 19.

Le parole di Palmieri

«Le ragioni dell’assenza – si legge nel documento firmato dal primo cittadino roscignolo – risiedono nella violazione palese della Convenzione disciplinante i rapporti di collaborazione tra i comuni del SAD. La sede del SAD – prosegue Palmieri – coincide con la sede legale del Comune capofila e, pertanto, non si comprende, in assenza di provvedimenti abilitativi, la Convocazione dell’assemblea ad Oliveto Citra presso la sede istituzionale della Comunità Montana Tanagro, Alto e Medio Sele».

Il sindaco di Roscigno invita il presidente del SAD in questione «a rispettare le regole poste dalla Convocazione e, più in generale, del Diritto Amministrativo e ad annullare la convocazione odierna dell’Assemblea», riservandosi di adire le vie legali per i provvedimenti eventualmente assunti.