Assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e gravi nell’Ambito S07

L’Ambito Sociale S07, con comune capofila Roccadaspide, ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di assegni di cura e voucher per persone con disabilità gravissima e grave, in attuazione del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 e del relativo Programma regionale.

Chi può beneficiare degli assegni di cura e voucher?

I destinatari sono cittadini residenti nell’Ambito S07 che si trovano in condizione di disabilità gravissima o grave, per i quali è già stata effettuata una valutazione multidimensionale da parte delle Unità di Valutazione Integrate (UVI) e redatto un progetto sociosanitario o personalizzato.

Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi residenziali sociosanitari o socioassistenziali e le persone con ISEE sociosanitario superiore a 50.000 euro (65.000 euro per i minori).

Definizione di disabilità gravissima e grave

Sono considerati in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento che presentano almeno una delle condizioni specificate, come ad esempio coma, stato vegetativo, dipendenza da ventilazione meccanica, grave demenza, lesioni spinali, gravi compromissioni motorie, deprivazione sensoriale complessa, grave disabilità comportamentale dello spettro autistico, ritardo mentale grave o profondo, o altre condizioni di dipendenza vitale.

Le persone in condizione di disabilità grave sono coloro che beneficiano dell’indennità di accompagnamento o sono definite gravi ai sensi di legge.

Importo degli assegni di cura e voucher

L’importo massimo dell’assegno di cura e del voucher è fissato a 1.200 euro mensili per le persone con disabilità gravissima e 600 euro mensili per quelle con disabilità grave. Sono previste riduzioni del 40% in caso di ISEE sociosanitario superiore a 20.000 euro (35.000 euro per i minori) o se il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria, con un’ulteriore riduzione del 10% se ricorrono entrambe le condizioni. L’importo può essere incrementato del 10% per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non fruiscono di altre forme di assistenza.

Come presentare la domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il Servizio Sociale Professionale del comune di residenza, utilizzando l’apposito modello presente sul sito dell’Ente o presso gli uffici entro le ore 12:00 del 13/09/2024 Alla domanda devono essere allegati il documento di riconoscimento del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità.