Assalto dei lupi a Buccino: strage in un allevamento e decine di capi morti

Un nuovo e gravissimo attacco di lupi si è verificato a Buccino dove un branco ha preso di mira un’azienda agricola decimando un gregge di circa trecento capi. L’incursione ha provocato la morte di oltre quaranta pecore, la dispersione di numerosi animali e danni ingenti alle strutture di protezione, confermando l’emergenza legata alla fauna selvatica nelle aree interne della Campania.

La dinamica dell’attacco all’interno del recinto protetto

L’allarme è scattato quando i proprietari dell’azienda hanno notato un piccolo gruppo di pecore fuggire improvvisamente all’interno della proprietà. Insospettiti, gli allevatori si sono precipitati verso la zona di stallo, scoprendo che la recinzione dotata di impianto elettrico era stata completamente distrutta dai predatori. Nei terreni adiacenti al fiume sono state rinvenute decine di carcasse, mentre diversi capi risultano ancora dispersi dopo essere stati trascinati via durante la notte.

La crescente emergenza predatori nel territorio tra Salerno e provincia

L’episodio di Buccino rappresenta solo l’ultimo capitolo di una lunga sequenza di incursioni segnalate dagli operatori agricoli della regione. Appena pochi giorni prima, simili episodi si erano registrati a Sant’Arsenio, con la perdita di quindici capi in un sol colpo e situazioni in cui i lupi hanno mostrato scarsa remora anche di fronte alla presenza umana. Gli allevatori invocano interventi urgenti e maggiori tutele per salvaguardare il comparto zootecnico locale.