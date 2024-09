Asl Salerno, “Abbraccia la prevenzione”, le visite gratuite fanno tappa a Capaccio e Roccadaspide

“Abbraccia la prevenzione” questo il nome della campagna dell’Asl di Salerno che prevede una serie di giornate itineranti, nei comuni della provincia, per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi a degli screening oncologici gratuiti.

L’iniziativa

Si tratta di un’iniziativa fondamentale per fare prevenzione tanto che il Dipartimento di Prevenzione dell’U.O.C. Servizio Igiene Pubblica ha invitato tutti i cittadini a partecipare.

Il giorno 19 settembre gli esperti dell’Asl faranno tappa a Capaccio Paestum, in Piazza Santini, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 13:00, dove si potranno effettuare gli screening alla mammella, al collo dell’utero, al colon retto e l’esecuzione degli esami per l’epatite C.

Il 21 settembre, invece, le stesse visite, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13:00, saranno eseguite a Roccadaspide, presso l’Aula Consiliare Comunale.

Potranno sottoporsi agli screening anche i cittadini residenti in comuni diversi da quelli in cui le visite vengono effettuate.

Sia per la giornata dedicata alla prevenzione che si terrà a Capaccio Paestum, sia per quella che si terrà a Roccadaspide si potranno chiedere informazioni, anche riguardo alle prenotazioni, rivolgendosi ai numeri 3334905855 e 3384942152 o scrivendo un’e-mail agli indirizzi a.danna@aslsalerno.it e at.calabrese@aslsalerno.it .