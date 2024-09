Cilento, pochi bambini nelle aree interne: ancora posti disponibili negli asili

All’esito dell’istruttoria e dell’elaborazione delle graduatorie, risultano ancora posti disponibili per i piccoli da iscrivere all’asilo nido, nello specifico: per la sede sede di Castel San Lorenzo, sita presso l’edificio scolastico di via Tommasini, ci sono ancora due posti; per la sede di Controne, sita in via Uliveto, i posti disponibili sono dieci mentre per il nido di Ottati sono cinque i posti occupabili, quattro posti disponibili anche per il nido di Piazzale della Civiltà di Roccadaspide e, nella stessa città, sono venti i posti disponibili per la sede di Largo Principessa Guevara.

Le opportunità per i genitori

Per i nominativi che risultano in lista d’attesa c’è la possibilità di comunicare l’interesse a frequentare un’altra sede in cui risultano posti liberi e, in questo caso, la precedenza sarà data a coloro che hanno già indicato una seconda sede al momento della presentazione del modulo di domanda agli atti.

​La data di apertura dell’anno educativo 2024/2025 è stata fissata per domani, 1 ottobre.

Il soggetto gestore del progetto provvederà a contattare gli ammessi al servizio al fine di fornire tutte le dovute indicazioni per le modalità di inserimento e la frequenza del nido.

Fanno parte dell’Ambito S7 del Piano di Zona, i comuni di Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.