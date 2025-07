Asili Nido e Micronidi: al via le iscrizioni nell’Ambito S10 per l’anno educativo 2025/2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni – Ambito S10 per l’anno educativo 2025/2026. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. Sono inoltre ammessi a presentare domanda i genitori dei bambini non residenti ma domiciliati per motivi di lavoro o di cura di un familiare anziano (over 65) o disabile residente nel territorio dell’Ambito S10.

I servizi

I servizi, attivi in dieci Comuni dell’Ambito, rappresentano una delle esperienze più qualificate e partecipate dell’intero territorio salernitano. Un’offerta educativa in continua crescita, che nell’ultimo anno ha coinvolto oltre 450 bambini e si prepara a raggiungere quota 600 posti autorizzati, grazie al supporto dei Comuni e alla domanda in costante aumento.

Le dichiarazioni

“I nidi del Consorzio -sottolinea il presidente Michele Di Candia– sono diventati, nel tempo, un presidio sociale ed educativo insostituibile. Rappresentano un investimento sul futuro delle nostre comunità, perché accompagnano i bambini nei primi anni di vita e supportano concretamente le famiglie. Ogni nuovo anno educativo è una sfida, ma anche un’opportunità per continuare a migliorare. Dietro ogni richiesta d’iscrizione c’è una storia, un bisogno, una speranza: il nostro impegno è quello di continuare a rispondere con servizi di qualità, grazie al lavoro delle educatrici, alla collaborazione con i Comuni e alla fiducia delle famiglie. Oggi le famiglie hanno bisogno di sostegno reale e continuo, e i nostri nidi sono spazi vivi, ricchi di relazioni, dove si coltiva il futuro delle comunità. Vogliamo che ogni genitore possa sentire il Consorzio vicino: per questo, continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio”.

I Micronidi sono attivi nei comuni di Auletta (Via Provinciale, ex Casa Comunale) e Sanza (Via Val D’Agri). Gli Asili Nido sono presenti ad Atena Lucana (Via Stazione, S.S. n.166), Montesano sulla Marcellana (Via Dante Alighieri, località Scalo), Padula (Località Cardogna), Polla (Via dell’Annunziata), Sala Consilina (Via San Rocco), Sant’Arsenio (Via Aldo Moro, n. 2), Sassano (Via Macchia Mezzana, 20) e Teggiano (Località San Marco).

“Già nelle prime ore dalla pubblicazione dell’avviso, abbiamo registrato oltre sessanta richieste di iscrizione -commenta il direttore del Consorzio, Antonio Florio– a conferma di quanto il servizio sia atteso e apprezzato dalle famiglie. Il nostro obiettivo è incrementare ulteriormente la capienza complessiva, portando i posti disponibili a 600. È un traguardo ambizioso ma necessario, considerando anche le numerose liste d’attesa registrate lo scorso anno. Siamo partiti nel 2014 con 60 bambini nel solo Comune di Sala Consilina -ricorda Florio- e oggi, dopo dieci anni di lavoro costante, stiamo costruendo un modello di riferimento per tutta l’area interna, con una rete stabile di servizi per la prima infanzia. Il nido non è un parcheggio, ma uno spazio educativo fondamentale per lo sviluppo dei più piccoli e per il benessere delle famiglie”.

Le info utili

I genitori o chi ne fa le veci possono presentare richiesta mediante procedura on-line collegandosi al sito www.pianosociales10.it. Dettagliate istruzioni sulla procedura, insieme al link al quale accedere per compilare la domanda, sono disponibili nella home page, accedendo alla sezione dedicata al relativo Avviso Pubblico.

La domanda potrà essere presentata secondo le modalità riportate dalla procedura on-line entro le ore 14:00 del giorno 22 agosto 2025, salvo eventuali proroghe. Non si potranno presentare domande di partecipazione in forma cartacea.