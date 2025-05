Ascea si riunisce il capitolo provinciale dei francescani dopo l’elezione di Papa Leone XIV

In un clima di raccoglimento e spiritualità si è tenuta ad Ascea una solenne Celebrazione Eucaristica in occasione del Capitolo intermedio provinciale dei Frati Francescani. A presiedere il rito, insieme ai religiosi dell’Ordine, anche Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania.

L’incontro

La celebrazione si è svolta all’indomani di un evento storico per la Chiesa universale: l’elezione del nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. Durante l’omelia, Mons. Calvosa ha voluto condividere con l’assemblea un ricordo personale legato al nuovo Papa, conosciuto – ha detto – nei primi tempi del suo ministero episcopale.

Le dichiarazioni

«Ho avuto modo di incontrarlo e apprezzarne fin da subito la profondità spirituale e la chiarezza nel pensiero», ha raccontato il Vescovo. «Sono certo – ha proseguito – che Papa Leone XIV saprà proseguire nel solco tracciato da Papa Francesco, mantenendo viva l’attenzione verso le periferie e i più fragili, ma con uno sguardo sempre attento alla dottrina e alla tradizione della Chiesa».

Parole che hanno suscitato commozione e speranza tra i presenti, in un momento di grande significato per la comunità ecclesiale locale e per l’intera famiglia francescana.