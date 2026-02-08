Ascea, nasce un Comitato Civico per la sicurezza

L’ondata di furti che nelle ultime settimane sta interessando diverse aree del Cilento sta generando crescente preoccupazione tra i residenti. In particolare, ad Ascea, nella località Grisi, gli abitanti hanno deciso di attivarsi autonomamente dopo gli episodi registrati di recente.

Le attività dei cittadini

Da alcuni giorni i cittadini hanno avviato presidi serali e notturni con l’obiettivo di monitorare il territorio e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti. Le attività, organizzate in forma volontaria, mirano a supportare il lavoro degli organi di polizia e a scoraggiare ulteriori intrusioni nelle abitazioni della zona.

Le iniziative proseguiranno anche nei prossimi giorni. Parallelamente, i residenti di Grisi hanno annunciato l’intenzione di costituire ufficialmente un Comitato Civico di Quartiere. L’organismo avrà il compito di farsi portavoce presso l’Amministrazione comunale di Ascea e la Provincia di Salerno di richieste e proposte finalizzate a migliorare la sicurezza dell’area.