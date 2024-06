Ascea: malore in spiaggia per una turista. Salvata dal personale del 118

Malore improvviso per signora originaria di Napoli, in vacanza ad Ascea Marina. La signora si trovava con la famiglia sulla spiaggia, in località La Scogliera di Ascea Marina e ha accusato un grave malore.

Immediatamente alcune persone presenti, compreso un medico in vacanza, hanno soccorso la signora, attivando di conseguenza la centrale operativa del 118. Nell’arco di pochi minuti giunge sul posto un’ambulanza di tipo B della Misericordia di Ascea, con infermiere e autista – soccorritore che, con grande professionalità e velocità hanno prestato le prime cure alla paziente, scongiurando il peggio.

Malore in spiaggia ad Ascea per una turista: i soccorsi

Momenti di apprensione e panico tra le persone presenti. La signora ha accusato una grave difficoltà respiratoria tale da rendere seriamente complicato l’intervento e che sarebbe stata fatale, ma la prontezza dei soccorsi ha fatto si che la situazione non degenerasse e, una volta stabilizzata sul posto dall’equipe dei soccorsi, la stessa è stata subito trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per approfondimenti diagnostici.