Ascea: cade da impalcatura, ferito giovane operaio

Momenti di paura in un cantiere edile di località Stampella di Ascea, dove un giovane operaio di poco più di 20 anni è precipitato da un’impalcatura, cadendo da un’altezza di circa tre metri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 maggio 2024.

La ricostruzione

Il giovane, originario di Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, era impegnato in lavori di ristrutturazione quando ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. Immediatamente soccorso dai colleghi presenti, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Le prime cure e il trasferimento

Al pronto soccorso, i medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui una più grave al piede. In serata, a causa della gravità delle lesioni, è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Nonostante la gravità della caduta, il giovane non è in pericolo di vita. Ha riportato un brutto trauma agli arti inferiori, ma le sue condizioni sono stabili.