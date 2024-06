Ascea: Angelo D’Angelo ammesso al corso “Allenatore UEFA A”, con lui tanti altri ex calciatori

Nella lista dei candidati ammessi al corso “Allenatore UEFA A” di Coverciano c’è anche il nome di Angelo D’Angelo, il calciatore cilentano ex capitano dell’Avellino. D’Angelo, classe 1985, sta quindi per iniziare una fase della sua carriera, pronto a studiare da allenatore. Dopo l’ufficialità di ieri, oggi 11 giugno iniziano infatti le lezioni a Coverciano.

Un nuovo passo avanti per il calciatore di Ascea che, a corso ed esami finiti, dovrà ottenere il patentino Uefa A, il quale gli consentirà di ricoprire la carica di allenatore nel campionato nazionale dilettanti, in Serie C e nei settori giovanili (compresa la Primavera) e anche quella di vice-allenatore in Serie A e Serie B. “Sono molto orgoglioso e felice di questa nuova esperienza. Essere ammesso a questo corso è sicuramente una bella soddisfazione personale, oltreché occasione professionale”, dichiara Angelo D’Angelo.

Ecco i nomi degli ammessi

Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Franck Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona, Matteo Zago.