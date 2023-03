Arriva il weekend, ecco gli eventi e la programmazione nei cinema

Sta per arrivare il weekend, vediamo insieme gli eventi e la programmazione nei cinema.

EBOLI:

Homero – Manzi canta e suona la poesia, l’amore, la nostalgia.

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 21 e Domenica 12 marzo 2023 alle ore 19 presso il Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno

Tanghi d’autore, un viaggio speciale.

L’evento

Lo spettacolo Homero – L’italiano nasce da un’idea di Pierdomenico Di Benedetto, arricchita da un’attenta ricerca di poesie, brani musicali, immagini pittoriche di svariati autori. P. Di Benedetto arrangia i brani ricercati, suona pianoforte e tastiere e con lui, sotto la sua direzione artistica, in questa poesia di tanghi, Francesco Langone (chitarra e arrangiamenti), Gianfranco Di Miele (basso), Lucia Romaniello (canto), Annalisa Vegliante (voce narrante) e Michela Chirico (danza).

La coordinatrice dell’organizzazione e responsabile del backstage, Rosaria Sinforosa.

Homero – L’italiano è un viaggio speciale, in cui echeggia la poesia nostalgica e generosa di H. Manzi, quella che non conosce catene, in cui si alternano il ricordo e l’amore, gelosie e tenerezze, luci e ombre, forti ideali.

La stessa poesia che per H. Manzi diventa un omaggio alla libertà, all’Argentina, al Sud del mondo, alla sua Polla, rimasta nel cuore. In quei tanghi si respirano le milonghe amorose e ad occhi chiusi, si possono vedere i tacchi delle donne di Boedo e l’eternità della nebbia di Buenos Aires.

La regia dello spettacolo è curata da Michela Chirico, che ha creato un vero e proprio fil rouge fra poesia e musica, canto, danza e parole, perché tutto risulti una carezza per lo spettatore, un viaggio da percorrere insieme, fra passione e malinconia, bellezza e nostalgia.

Una nota speciale, all’interno dello spettacolo, è apportata dalla Lis (Lingua dei segni italiana), attraverso un brano che sarà segnato, oltre che suonato, cantato e danzato, in un mondo in cui l’arte e la musica devono essere anche e, prima di tutto, inclusione e condivisione.

Tutto rigorosamente live e tutto sullo stesso palcoscenico, per dare luce ed acqua ad un seme che sopravviva nel tempo e per ricordare Homero come figlio della nostra terra.

“La musica che abbraccia la poesia, perché tutti abbiamo bisogno di quell’ossigeno naturale e travolgente che segna il nostro destino. Ho cercato e sono sceso nel Sud più profondo, quello dell’anima”, ha detto Pierdomenico Di Benedetto.

“Ho voluto creare un respiro unico, dal più piccolo passo di danza, alla musica, alle parole che toccano l’anima, fino al più profondo segno in Lis – ha spiegato Michela Chirico -, perché l’Arte sia come vivo io, nella ricerca della condivisione, delle radici, della verità”.

A Futani un evento gastronomico

FUTANI:

Appuntamento domani, 11 marzo, con la fiera dei prodotti enogastronomici delle municipalità delle Reti delle Città Marciane.

Inaugurazione della fiera presso l’A1 Expo alle ore 09:00; alle 10:30 convegno presso l’A1 Expo “le eccellenze della Rete delle Città Marciane” e alle 18:00 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Vecchia.

Ecco la programmazione nei cinema

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 14 marzo

Empire of Light: unico spettacolo alle 18:00

Mixed By Erry: unico spettacolo 20:30

La trama

Empire of Light, film diretto da Sam Mendes, è una storia d’amore ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta e che ruota attorno a un vecchio e meraviglioso cinema, sito sulla costa meridionale inglese. Racconta la storia di due persone: la prima è Hilary (Olivia Colman), una donna che gestisce il cinema, che vive da sola e deve fare i conti con la sua salute mentale e la depressione.

Il secondo è Stephen (Michael Ward), un nuovo e giovane dipendente, che sogna di fuggire da questa cittadina provinciale in cui deve affrontare avversità quotidiane. Hilary cerca di combattere i suoi disturbi con il litio prescritto dal suo medico e intrattenendo una relazione con il suo capo sposato, Donald (Colin Firth).

Stephen, invece, si ritrova a essere vittima di pregiudizi da parte dei suoi concittadini a causa del colore della sua pelle.

Sin da subito l’attrazione tra i due è molto forte e in breve tempo Hilary e Stephen trovano un senso di appartenenza attraverso la loro dolce e improbabile relazione, sperimentando il potere curativo della musica, del cinema e della comunità.

Nel cast del film troviamo Toby Jones nel ruolo del proiezionista Norman.

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 15 marzo (escluso il 13)

“ANT-MAN AND THE WASP – QUANTUMANIA” | ore 18.45

“CREED 3” con Michael B. Jordan | ore 21

Mercoledì Prezzo Ridotto

Sabato 11 e Domenica 12

“MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO” | ore 17

Sabato Prezzo Ridotto

Cineteatro Tempio del Popolo, Policastro Bussentino

Fino al 13 marzo: ore 18:45/21:00

Creed III

Cineteatro La Provvidenza, Vallo della Lucania

Fino al 12 marzo

Mummie a spasso nel tempo

Orario: 17:00-19:15-21:30