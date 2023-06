Arriva il weekend! Ecco gli appuntamenti a cui non puoi mancare nel Cilento e Diano

Il fine settimana è finalmente arrivato! Dopo una settimana di lavoro o studio, è giunto il momento di dedicare del tempo a te stesso e rilassarti. Se sei alla ricerca di idee su come trascorrere il tuo weekend in modo piacevole e appagante, sei nel posto giusto.

Questo articolo ti fornirà una serie di suggerimenti per sfruttare al massimo il tuo tempo libero e rendere ogni fine settimana un’esperienza indimenticabile.

Ecco gli appuntamenti

Premio Artistico letterario l’identità del Cilento-Centola

10 giugno presso la Biblioteca Civica

L’Associazione storico-culturale “Progetto Centola” e il Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura” con il Patrocino Morale del Consiglio Regionale della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni organizzano la 1a Edizione del Premio Artistico-Letterario “L’identità del Cilento”, riservato ai giovani del Cilento.

La stazione dei pittori a Rutino

11 giugno

La Stazione dei Pittori, Estemporanea a Rutino 11 giugno 2023 una giornata all’insegna dell’arte e della musica, ricca di sorprese non solo per gli artisti ma anche per gli spettatori. l’estemporanea di pittura ha come obiettivo quello di far conoscere le bellezze naturali ed artistiche di Rutino.

Ad Ottati una giornata “In Arte e Musica”: Una giornata all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento e ad accesso gratuito è stata organizzata ad Ottati per domenica, 11 giugno.

9-10-11 GIUGNO

“A Festa r’i Marinari”

Finalmente il ritorno della Festa del pescato di Marina di Pisciotta! Piatti di mare della tradizione pisciottana accompagnati da musica cilentana.

Per gli appassionati di cinema

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Venerdi 9 Giugno il film di Tartaglia girato nel Cilento

In anteprima per la provincia di Salerno, Venerdi 9 Giugno alle 20:30, ci sarà la prima proiezione per la provincia di Salerno di “C’è di nuovo la valigia sul letto“, il nuovo film di Eduardo Tartaglia girato a Capaccio Paestum e nel Cilento. Il film è il sequel di “La valigia sul letto”, dello stesso regista che ottenne un grande successo.

Alla serata, che si preannuncia “delle grandi occasioni”, saranno presenti il regista Eduardo Tartaglia e alcuni attori che presenteranno il film alla platea del De Filippo.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

Fino al 14 giugno, alle ore 21:00

“Fast”