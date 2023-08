Arriva il Vertical Summer Tour a Capaccio Paestum

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere il Vertical Summer Tour, un evento itinerante che promette di essere il più atteso dell’estate sulle spiagge italiane. Tutti sono invitati a partecipare alla spiaggia libera di Via dei Lidi, un luogo affascinante che fa parte del litorale di Paestum, noto per la sua bellezza e la vicinanza ai magnifici templi dell’Area Archeologica, un sito riconosciuto dall’UNESCO. Con un litorale che si estende per oltre 10 km, bagnato da acque cristalline e fondali marini bassi, le spiagge di Paestum offrono un’esperienza estiva indimenticabile. La sabbia fine e morbida si alterna tra lidi attrezzati e zone di spiaggia libera, mentre una splendida pineta parallela alla costa offre rifugio all’ombra durante le ore più calde.

Il programma

Una grande novità di quest’anno è la collaborazione con Bilboa, che agisce come “title partner” dell’evento. Il Vertical Summer Tour è organizzato da Event’s Way, un’agenzia di marketing ed eventi torinese, che ha confezionato numerose edizioni invernali e una Urban edition, portando il totale delle edizioni a 26.

Il Tour si presenta come un Maxi Village itinerante, un villaggio sulla spiaggia di oltre 2.000 mq, con ingresso libero e gratuito, dove le attività si susseguono dall’alba al tramonto. Gli ospiti avranno l’opportunità di praticare sport sulla spiaggia e in acqua, rilassarsi negli stand, ascoltare musica e godersi le attrazioni, il tutto accompagnato dal sound estivo di Radio Deejay.

Attività per Tutti i Gusti: Sport, Intrattenimento e Relax

Il programma giornaliero si articola in diverse fasi: la mattina (10-13) offre un inizio più tranquillo con risveglio muscolare e acquagym. Nel pomeriggio (15-19), l’azione si intensifica con tornei sportivi, tra cui Beach Tennis e Beach Volley. Gli ospiti possono anche cimentarsi in sfide di calcio balilla e provare il SUP gonfiabile, Stand Up Paddle, e partecipare alla Polaroid Eyewear SUP Race. Polaroid Eyewear offre uno stand con attività interattive per tutte le età.

Nuovi Partner e Intrattenimento Serale

Tra i nuovi partner di quest’anno, spicca Poste Italiane, un gigante nei servizi integrati e omnicanale in Italia. Spoticar, il brand del gruppo Stellantis per il mercato dell’auto usata, offre il suo supporto come mobility partner. Tequila Jose Cuervo offre cocktail e intrattenimento serale, mentre Radio Deejay porta talenti come Fargetta e Chicco Giuliani per animare le serate.