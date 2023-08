Arriva ad Agropoli la campagna di FdI “L’Italia torna a vincere”

Partita nei giorni scorsi da Ventimiglia, arriva ad Agropoli la campagna estiva “L’Italia torna a vincere” lanciata da Fratelli d’Italia. Lunedì 21 agosto sarà stato allestito un gazebo del partito di Giorgia Meloni sul Lungomare San Marco. Sarà l’occasione per distribuire materiale informativo, come volantini con cruciverba ai passanti e incontrare esponenti locali e nazionali di FdI.

L’iniziativa

Un’iniziativa per raccontare i primi mesi del governo Meloni e avvicinare i cittadini al partito che sta lavorando per trovare soluzioni ai problemi degli italiani: tasse, accordi commerciali, interesse nazionale, immigrazione, economia, lavoro, criminalità, giustizia e rincari. All’interno del volantino viene, infatti, sottolineato come Fratelli D’Italia stia rilanciando l’Italia e vi è anche un cruciverba tricolore da fare in spiaggia durante la stagione estiva.

Per l’occasione, oltre a esponenti locali, provinciali e regionali del partito, saranno presenti anche i parlamentari salernitani.

“Arriva anche ad Agropoli la campagna l’Italia vincente che è una campagna nazionale per spiegare ai cittadini che cosa è stato fatto in questi mesi del governo Meloni, le cose realizzate e i progetti futuri. Saranno gli stessi esponenti locali e nazionali del partito a fare la sintesi delle attività di governo. Ma affronteremo anche questioni locali”. Così Adamo Coppola, ex sindaco di Agropoli ed attuale segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni.

L’appuntamento sul lungomare San Marco è dalle ore 17:30 alle ore 20:30.