Arriva ad Agropoli e Capaccio Paestum la campagna “Italia Vincente” di Fratelli d’Italia | VIDEO

Proseguono i volantinaggi per la campagna nazionale “Italia Vincente”, nata per diffondere le battaglie più importanti di questo primo anno di lavoro del governo Meloni, promosse in provincia di Salerno dal coordinatore provinciale Alberico Gambino. Le tappe di ieri sono state Capaccio Paestum e Agropoli. Presenti parlamentari ed altri rappresentati del partito con i segretari dei circoli locali Michela Di Spirito e Adamo Coppola.

«Quelli appena trascorsi sono stati nove mesi impegnativi, ma il presidente del consiglio e tutta la squadra di Fratelli d’Italia, sia al Governo sia in Parlamento, hanno messo il massimo impegno per promuovere ed approvare provvedimenti concreti volti a sostenere i cittadini», ha commentato la deputata Imma Vietri.

«Il nostro impegno è quello di far conoscere a tutti gli Italiani l’enorme lavoro che ha messo in campo in questi pochi mesi il Governo Meloni, noi lo stiamo facendo in tutta la provincia di Salerno», ha detto il coordinatore provinciale Alberico Gambino.

«Abbiamo avuto il piacere di accogliere l’onorevole Imma Vietri, il segretario provinciale Alberico Gambino, il presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, ed altri rappresentanti del partito.

Con loro abbiamo parlato del lavoro del governo Meloni: ci sono tante cose fatte che sono importanti e utili ma non sono conosciute!

È fondamentale incontrare i cittadini, sono manifestazioni utili a consolidare un rapporto con i territori, un ritorno alla politica vera è auspicabile». Queste le parole dell’ex sindaco Adamo Coppola.