Arrestato un 60enne cilentano trovato con un’arma da fuoco illegale

Un cittadino di 60 anni, residente a Celle di Bulgheria, è stato arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, guidati dal Capitano Francesco Fedocci, nel corso di un controllo effettuato lo scorso weekend.

L’arma nascosta e sequestrata

Durante la normale ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto un’arma da fuoco con la matricola abrasa, nascosta all’interno di una busta sepolta in un terreno di proprietà del 60enne.

Di fronte a tale scoperta, i militari hanno proceduto immediatamente al sequestro dell’arma e hanno accompagnato l’uomo, che sembra non avere precedenti penali, in caserma per ulteriori accertamenti.

Gli arresti domiciliari e i motivi dell’illegale possesso dell’arma

Dopo i necessari accertamenti, è stato deciso di porre il 60enne agli arresti domiciliari. Tuttavia, rimane ancora da chiarire quali siano i motivi per cui l’uomo si trovava in possesso di un’arma da fuoco con la matricola abrasa, occultata con cura nel terreno di sua proprietà.

Sarà compito del Giudice, entro le prossime 24 ore, decidere sulla convalida dell’arresto.

L’impegno costante dei Carabinieri di Sapri

I Carabinieri della Compagnia di Sapri continuano incessantemente a svolgere il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza della comunità. Grazie al loro impegno, sono state effettuate importanti attività.