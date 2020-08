Ascea, colpi di fucile contro il vicino: convalidato arresto di un 86enne

Send an email

Follow on Twitter

ASCEA. Il cane abbaia, anziano apre il fuoco contro il vicino (leggi qui). Per l’86enne protagonista dell’episodio avvenuto nella settimana di Ferragosto è stato convalidato l’arresto. La viceda si era consumata nel tardo pomeriggio di giovedì scorso ad Ascea Marina. L’uomo, probabilmente stanco dell’abbaiare del cane del vicino, al culmine di una discussione aveva ferito quest’ultimo con colpi di fucile a pallini che lo avevano colpiyo a viso e torace.

La vittima era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale San Luca. Per fortuna non era in gravi condizioni.

Sottoposto ai domiciliari oggi è arrivata la convalida degli arresti da parte del magistrato.