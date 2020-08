Ascea: il cane abbaia, anziano spara al vicino. Arrestato

Send an email

ASCEA. Il cane abbaia, anziano apre il fuoco contro il vicino. L’86enne è stato arrestato e lunedì è prevista l’udienza di convalida. La viceda si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì ad Ascea Marina. L’uomo, probabilmente stanco dell’abbaiare del cane del vicino, al culmine di una discussione avrebbe ferito quest’ultimo con colpi di fucile a pallini che lo hanno a viso e torace.

La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale San Luca. Per fortuna non è in gravi condizioni.

Per l’86enne d’origine calabrese ma da tempo residente nel Cilento, dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Ascea, sono scattati i domiciliari. Il giudice stabilità se convalidare l’arresto.