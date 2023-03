Arrestato a Salerno un uomo autore di due rapine con l’uso di una pistola

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno effettuato un nuovo arresto, trattenendo in flagranza di reato un uomo responsabile di due rapine avvenute nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe colpito con l’uso di una pistola in una ricevitoria e in una pasticceria del quartiere Pastena di Salerno.

L’uso di una pistola: reati aggravati

I reati compiuti dall’uomo sono aggravati dall’uso di una pistola, strumento che ha impiegato per minacciare le vittime e compiere le rapine. Grazie all’intervento rapido dei carabinieri della compagnia di Salerno, l’uomo è stato tratto in arresto e adesso dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.

L’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine

L’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità.

Grazie all’impegno costante delle forze dell’ordine, come dimostra anche questo nuovo arresto a Salerno, è possibile prevenire e reprimere i reati, garantendo la tranquillità e il benessere della comunità.