Arrestato a Prignano Cilento per violazione del codice rosso durante una sagra

I carabinieri della Stazione di Torchiara hanno arrestato un 48enne pregiudicato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari, imposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania nell’ambito del cosiddetto “codice rosso”.

L’uomo, pare in stato di alterazione psicofisica si è presentato in un evento, dove avrebbe iniziato a molestare e minacciare di morte il fratello e la sorella.

Necessario l’intervento dei carabinieri

Fuggito a seguito dell’arrivo dei militari, il 48enne è stato rintracciato poco dopo nei pressi dell’abitazione del fratello, armato di una spranga di ferro. Arrestato in flagranza di reato, è stato condotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa del processo per direttissima, fissato per la giornata oggi.