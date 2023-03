Arrestati in flagranza di reato i responsabili di un pestaggio nel salernitano

Nella giornata di oggi, i carabinieri della stazione di San Valentino Torio hanno arrestato cinque persone, tutte originarie o residenti nel comune di San Valentino Torio, con l’accusa di aver compiuto un’aggressione violenta ai danni di un cittadino di origini marocchine, M.Y., nella notte del 29 gennaio 2023. Gli arrestati, tutti compresi tra i 19 e i 52 anni, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le accuse

Le accuse nei loro confronti includono rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione delle indagini, gli autori del pestaggio viaggiavano a bordo di due diverse auto e sarebbero stati coadiuvati da complici giunti sul luogo del fatto a piedi. Durante l’aggressione, gli indagati hanno anche rubato un capo di abbigliamento e un portafoglio contenente i documenti personali e un assegno della vittima.

Il pestaggio sarebbe avvenuto perché la vittima non riusciva a fornire informazioni utili ai responsabili per trovare un connazionale che stavano cercando. La vittima è stata ricoverata in ospedale con diverse fratture e lesioni traumatiche.

Uomo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Salerno

Inoltre, i carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo quanto riferito dall’Arma, non si è fermato all’alt, dandosi alla fuga per le strade cittadine e mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti.

Dopo essere stato raggiunto, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e sottoposto a sequestro.