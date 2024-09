Arrestata a Giungano latitante internazionale per traffico di droga

Si è conclusa la latitanza di Alexandra Fantaneanu, 39enne ricercata a livello internazionale per traffico di stupefacenti. La donna è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Agropoli nel comune di Giungano.

L’attività delle forze dell’ordine

L’operazione, condotta sotto la direzione del capitano Colella, è scaturita da un’attenta attività investigativa che ha permesso di individuare la donna, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali. L’insospettabile frequentazione con un pregiudicato locale, coinvolto in traffici illeciti, ha fornito agli inquirenti gli elementi necessari per risalire alla sua identità e alla sua ubicazione.

La Fantaneanu, condannata a 12 anni di reclusione dal tribunale di Timis in Romania per traffico di stupefacenti su larga scala, era inserita nella lista dei criminali più ricercati dalle autorità rumene.

Non è la prima volta che la donna finisce in manette in Italia. Nel 2016, infatti, fu arrestata a Napoli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina. In quell’occasione, i carabinieri la trovarono in possesso di 52 dosi della sostanza stupefacente.

I carabinieri della compagnia agropolese, stanno effettuando controlli anche in altre località del Cilento.