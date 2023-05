Armi e droga: doppio arresto nel salernitano

Il 16 maggio scorso, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno effettuato un arresto in flagranza di reato. Nei guai è finito un uomo del posto per detenzione abusiva di arma clandestina da sparo. Durante la perquisizione presso il suo domicilio, è stato rinvenuto nel cassetto di un comodino cartucce calibro 9 e una pistola marca Kimar modificata per essere utilizzata come arma atta ad offendere. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arresto a Pagani per spaccio di sostanza stupefacente

In una distinta attività, il 17 maggio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato un 47enne di Pagani per reati legati allo spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato e, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto 112 grammi di cocaina suddivisi in 45 dosi, oltre a 150 euro in contanti.

Inoltre, sono stati trovati materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.