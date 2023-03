Arena per grandi eventi ad Agropoli, Comune cerca partner privati. Pesce: si ritiri la delibera

Il comune di Agropoli va avanti nel progetto di realizzare un’arena per grandi eventi, capace di ospitare fino ad un massimo di 3000 persone.

Le finalità

L’obiettivo è quello di garantire un’offerta di manifestazioni ed eventi per turisti e residenti. Per fare questo si punta ad alla collaborazione con soggetti esterni o all’affidamento dell’arena per il periodo 15 giugno – 15 settembre.

Per questo gli uffici comunali hanno pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse. “L’affidamento riguarderà il servizio di complessiva organizzazione formula “chiavi in mano” con

relativa promozione delle iniziative”, fanno sapere dall’Ente.

“La realizzazione dell’Arena è tesa a creare, con il suo indotto, attrattività e ritorno economico per gli operatori del settore della ristorazione, della ricettività, del commercio e tutte le attività collegate e pertanto, anche l’aspetto promozionale del cartellone eventi sarà considerato cruciale rispetto al progetto generale. – spiegano dall’Ente motivando la scelta –

La proposta circa la location dell’Arena del Mare di Agropoli dovrà essere corredata, inoltre, da un piano traffico che garantisca la soluzione di eventuali criticità in termini di mobilità, elemento su cui questa Amministrazione porrà particolare attenzione.

Ecco come presentare domanda

I soggetti interessati ad attivare forme collaborative, anche in partenariato pubblico privato e con il terzo settore, dovranno presentare una precisa proposta progettuale e gestionale con relativo piano economico e piano gestione dei costi e dei ricavi”.

Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 30 marzo.

La polemica

Il consigliere di minoranza, Raffaele Pesce, ha diffidato a proseguire la procedura. L’iter, secondo Pesce, sarebbe “privo di qualsivoglia criterio politico – amministrativo”. A suscitare malumori, in particolare, l’assenza dell’indicazione del luogo ove l’arena dovrà sorgere.