Arena del Mare ad Agropoli, Pesce: «Consiglieri vigilino su procedure»

Continua il dibattito sulla realizzazione dell’Arena del Mare. Una struttura per grandi eventi che l’amministrazione comunale punterebbe a realizzare nei pressi dell’area naturalistica di Trentova. Un’idea che non piace a tutti sia per i possibili rischi ambientali che per la posizione, distante dalle aree centrali e quindi dalle attività commerciali e di ristorazione.

Caso in consiglio comunale

La questione tornerà al centro del dibattito in consiglio comunale. Il consigliere comunale Raffaele Pesce, infatti, ha presentato una nuova mozione per chiedere massima attenzione al caso e sorveglianza sulle procedure che metterà in atto la giunta comunale.

«Chiedo ai consiglieri comunali di esercitare il diritto/dovere di vigilanza e controllo, nonché impulso politico in una materia riservata appunto all’organo consiliare – ha detto Pesce – Tali prerogative, nel caso dell’arena, sono state attribuite a terzi, con procedure che ho chiesto di revocare.

Non si può dire “se ci propongono l’area nei pressi di Trentova per noi va bene”, siamo eletti per amministrare, non per demandare a terzi».

«Se l’idea è quella de “il pallone è il mio e le regole le faccio io…” allora siamo messi davvero male – aggiunge – I consiglieri potranno scegliere se esercitare il ruolo per il quale sono stati eletti o non farlo».

L’alternativa

Infine Pesce propone un’alternativa a Trentova: «Chiedo altresì di individuare l’area mercatale, provvista di servizi ed accessibile, quale luogo idoneo per l’arena. Non ci siamo mai limitati a dire no, ma abbiamo proposto sempre le alternative».