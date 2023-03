Arena del Mare ad Agropoli, ancora polemiche. Pesce: «Idea scellerata»

Si torna a parlare di Arena del Mare ad Agropoli e la questione continua ad essere dibattuta. A tenere alta l’attenzione sul caso è Raffaele Pesce, consigliere di minoranza che interviene dopo l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse dell’Ente finalizzato ad individuare partner privati.

L’intervento del consigliere Raffaele Pesce

Pesce aveva già chiesto la revoca dell’avviso “dal momento che demanio e patrimonio sono materia di competenza consiliare e non c’è alcun atto emanato, in merito, dal consiglio”, aveva spiegato.

Secondo il consigliere comunale quello attuato dall’amministrazione comunale “è un vero e proprio escamotage per far proporre ai privati luogo e modalità di costruzione/montaggio e gestione dell’arena, che non si ha più il coraggio di proporre ufficialmente”.

Il “no” alla proposta e l’alternativa

Di tutt’altro avviso l’amministrazione comunale che nell’ultimo consiglio comunale ha confermato la volontà di un’arena per grandi eventi, pensata nelle vicinanze di Trentova.

Pesce su questo è però sicuro: “Noi ci batteremo sempre contro questa idea scellerata, per questioni viarie, di protezione civile, di protezione ambientale (in prossimità di area parco) e di vivibilità.

C’è un’area attrezzata, quella mercatale, idonea al caso, facilmente raggiungibile da nord e da sud”, ha concluso.