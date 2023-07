Arena del Mare ad Agropoli: «Ecco perché non si farà»

«Vista la lentezza della burocrazia e l’approvazione tardiva del bilancio eravamo ad un bivio: scegliere se prendere 3-4 artisti e realizzare un’arena o dare spazio alle associazioni. Abbiamo puntato su questa seconda strada e abbiamo avuto ragione e lo dicono i fatti». Così l’assessore al turismo, eventi e commercio, Roberto Apicella, ospite nei giorni scorsi della Rassegna Stampa di InfoCilento, spiega la mancata realizzazione dell’Arena del Mare in località Trentova. La struttura è stata al centro del dibattito nei mesi scorsi. Per il futuro, però, Apicella non demorde: «Sull’arena riprenderemo a lavorare da settembre».

