Arena del Mare a Capaccio Paestum: al via l’iter per la realizzazione

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato agli uffici di avviare tutte le necessarie attività per la realizzazione dell’Arena del Mare 2023 sul territorio comunale.

Arena del mare: ecco le finalità

L’amministrazione comunale ogni anno organizza direttamente e con la collaborazione di varie figure promotrici, eventi e manifestazioni nel corso dell’anno, con lo scopo di valorizzare il territorio e allo stesso tempo di offrire alle famiglie, residenti e turisti, momenti di incontro e di intrattenimento.

L’obiettivo del progetto è di organizzare eventi sportivi di ogni genere per la stagione estiva 2023. Saranno gli uffici a stabilire dove sarà possibile la realizzazione dell’Arena del Mare puntando alla promozione di una della location più belle e suggestive del territorio comunale, il Lungomare Laura di Capaccio Paestum.

“Tutti gli sport sono considerati delle vere e proprie attività, oltre che motorie anche ludiche volte all’inclusione sociale ed alla crescita personale”.

“L’Arena del Mare, sarà da volano per avvicinare tutta la cittadinanza di qualsiasi fascia di età, e i tanti turisti presenti sul territorio comunale, al mondo dello sport, offrendo per tutta la stagione estiva, una serie di attività sportive, nonché ludico motorie di ogni genere, come una vera e propria palestra a cielo aperto, in prossimità di una delle bellezze più caratteristiche che la Città di Capaccio Paestum possiede, il mare” – fanno sapere da Palazzo di Città.