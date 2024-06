Arena dei Templi di Paestum: annuncia una nuova data con il live di Gigi D’Agostino

L’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet), dopo aver presentato il nuovo calendario 2024 ricco dieventi e live con grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale che si alterneranno sul palco della suggestiva location da luglio ad agosto 2024, annuncia una nuova data con il live del dj Gigi D’Agostino, sabato 24 agosto.

Leggenda della musica dance, Gigi D’Agostino, ha saputo creare un nuovo genere grazie alla sua costante ricerca di sonorità sempre diverse. Attraverso il suo stile inconfondibile ha conquistato milioni di persone diventando uno dei dj più importanti al mondo, facendo da ponte tra diverse generazioni.

L’Arena dei Templi, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum Patrimonio UNESCO, aggiunge al calendario 2024 una nuova imperdibile data ed è pronta ad ospitare, sabato 24 agosto, il dj di fama internazionale Gigi D’Agostino per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Gigi D’Agostino

Luigi D’Agostino, nato a Torino nel 1967, inizia a lavorare come dj alla fine degli anni 80 in diversi club italiani per poi diventare un’icona musicale riconosciuta in tutto il mondo. La sua passione per la musica e l’innato talento lo hanno portato a esplorare diversi generi, dalla musica dance al suo innovativo stile “Lento violento”, caratterizzato da ritmi più lenti ma intensi, e al “Mediterranean progressive”, unendo elementi della musica elettronica con influenze mediterranee.

NOSTALGIA 90 – 06 LUGLIO

TEDUA (Paradiso Tour) – 20 LUGLIO

CALCUTTA (Relax Tour) – 28 LUGLIO

SALMO & NOYZ NARCOS (Hellraisers Live) – 03 AGOSTO

MAI DIRE GOKU – 04 AGOSTO

MANU CHAO – 08 AGOSTO

CAROLINA (Un’Estate Favolosa) – 10 AGOSTO

POOH (Amici per Sempre Tour) – 12 AGOSTO

DEEJAY TIME (Celebration) – 14 AGOSTO

ANTONELLO VENDITTI (Notte Prima degli Esami) – 18 AGOSTO

TOMMASO PARADISO – 21 AGOSTO

GIGI D’AGOSTINO – 24 AGOSTO