Area Archeologica di Velia: il 31 maggio prima festa della raccolta delle gelse

Venerdì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 18:30, nell’area archeologica di Velia si terrà la prima Festa per la raccolta delle gelse, accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici realizzati con i frutti raccolti.

La raccolta

La raccolta, oltre ad essere un’attività agricola, rappresentava un momento di unione e condivisione per le famiglie del passato. Durante la stagione della raccolta che, generalmente si svolgeva tra fine primavera e inizio estate, le famiglie si riunivano per raccogliere insieme i frutti maturi dell’albero di gelso. Questo periodo era atteso con entusiasmo, specialmente dai bambini, che vedevano nella raccolta delle gelse un’occasione di gioco e di scoperta. Le donne, gli uomini e i più piccoli si avventuravano tra i rami, cercando i frutti più dolci e maturi.

Un momento per raccontare storie e scambiarsi consigli

La raccolta diventava così un’attività sociale, un momento per raccontare storie, scambiarsi consigli e ricette su come utilizzare le gelse in cucina. Dopo la raccolta, spesso si organizzavano pic-nic o si preparavano dolci tradizionali come crostate e marmellate, che venivano poi condivisi con vicini e parenti. In questo modo, la raccolta si trasformava in un’esperienza collettiva, che rafforzava i legami familiari e di comunità, tramandando tradizioni e sapori di generazione in generazione.

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’Abbonamento Paestum&Velia.