Arco Naturale di Palinuro, proseguono i lavori tra disagi e polemiche | VIDEO

La questione relativa ai lavori di consolidamento e risanamento dell’Arco naturale di Palinuro per diverse settimane ha tenuto banco nella nota località turistica del Cilento. Un progetto importante per uno dei simboli di Palinuro che però ha dato vita ad alcune polemiche, in merito allo svolgimento dei lavori nel periodo estivo, sollevate da alcuni operatori balneari che nell’area antistante l’Arco Nutarale hanno la propria attività turistica.

E c’è anche chi afferma però che al di là dei disagi, si tratta di lavori di fondamentale importanza per L’Arco Naturale.