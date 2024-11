Arcigay provinciale, ecco il nuovo direttivo. A giugno il Salerno pride

Si è tenuto nella serata di sabato 23 novembre, il Congresso Provinciale di Arcigay Salerno con il quale l’organizzazione territoriale che rappresenta la comunità lgbtqia+, esce ufficialmente dal commissariamento durato quasi un anno. Elette le nuove cariche sociali.

Le nuove cariche

Alla Presidenza, con la mozione “Emergenza Arcobaleno” è stato eletto Emanuele Avagliano, militante di lungo corso ed esponente di spicco della movida Salernitana lgbtqia+. Alla vicepresidenza una donna, Lucia Mazzei, con una lunga esperienza nelle politiche per le persone migranti.

Restano nel direttivo Rocco Del Regno, già Presidente uscente, con la delega alla Tesoreria e Francesco Napoli, già commissario e Consigliere Nazionale di Arcigay, con il ruolo di Segretario e delega alla progettazione, ai rapporti con la stampa e con le istituzioni. Rocco Del Regno confermato anche lui in Consiglio Nazionale. Nuovo ingresso per Carmine Fasano, con delega allo sport e Viviana Vaccari con delega al settore aggregativo e ricreativo. Restano nell’impegno associativo anche Edoardo Palescandolo con delega alla salute sessuale e al contrasto alle ITS e Federica Di Martino per le politiche di genere e la salute riproduttiva.

“Usciamo da un anno difficile di commissariamento – ha commentato Francesco Napoli – che però ci ha consentito un rilancio concreto della nostra azione sul territorio. Chiuse le formalità, ci apprestiamo ad offrire un nuovo spazio aggregativo ed a proseguire nelle attività progettuali e di servizio per il contrasto all’odio nei confronti delle persone lgbtqia+. La soddisfazione è anche per aver portato al Congresso una mozione unitaria, segno di disponibilità e comunanza di visione”

Annunciata anche la data del Salerno Pride del 2025 che si terrà il prossimo 21 giugno a Salerno.

“Assumo questo impegno consapevole delle criticità e delle urgenze date anche dal dilagare di una destra nazionale ed internazionale che sta minando alle fondamenta i diritti acquisiti e che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti – ha commentato Emanuele Avagliano, nuovo Presidente di Arcigay Salerno – Per fare questo dobbiamo innanzitutto tornare a motivare le persone giovani e meno giovani della nostra comunità alla vita associativa, politica e culturale. Formazione, attenzione ai linguaggi, attenzione alle persone più vulnerabili, aggregazione e progettazione sui temi del welfare e della salute sono una priorità, come prioritario è avere uno spazio di incontro a disposizione di tutta l’organizzazione – ha continuato Avagliano. Abbiamo anche annunciato il Salerno Pride, che torna dopo due anni e a distanza di 20 anni dal primo Pride salernitano che festeggeremo con il Corteo e tante iniziative. Partiremo subito con il coinvolgimento di tutte le realtà politiche, associative e sociali del territorio affinché sia un momento di partecipazione il più condiviso possibile“.

Nei prossimi giorni il Direttivo darà seguito alle determinazioni del Congresso. Si attende la prima convocazione dell’assemblea pubblica per il Pride e le iniziative per il Primo Dicembre, Giornata Internazionale di lotta all’HIV/AIDS