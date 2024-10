Aquara, tante le iniziative della Pro Loco: parla il presidente Massimiliano Caruso

La Pro Loco di Aquara, presieduta da Massimiliano Caruso, iscritta già nell’elenco delle Pro Loco della Regione Campania, è iscritta, ora, anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’ente potrà accedere a bandi e finanziamenti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei riservati alle organizzazioni del terzo settore, ottenendo finanziamenti per progetti di interesse sociale e potrà stipulare convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, come eventi culturali, iniziative sociali, o servizi alla comunità.

Tante le iniziative in programma

L’iscrizione al RUNTS rappresenta, dunque, una sorta di riconoscimento ufficiale come ente del terzo settore, legittimando l’operato dell’associazione e facilitando i rapporti con le istituzioni pubbliche e private. Ai microfoni di InfoCilento il presidente della Pro Loco di Aquara, Massimiliano Caruso che ha tracciato anche il bilancio delle attività svolte e ha svelato quali saranno le prossime iniziative.