Aquara, la Pro Loco entra a far parte del Registro Unico del terzo settore

La Pro Loco di Aquara APS, presieduta da Massimiliano Caruso, iscritta già nell’elenco delle Pro Loco della Regione Campania, è iscritta, ora, anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Cos’è il RUNTS

“Il RUNTS, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle informazioni riguardanti gli enti del terzo settore (ETS), come la nostra associazione. Questo registro fornisce dettagli sulla struttura e le attività degli ETS, assicurando il rispetto della normativa fiscale e offrendo garanzie giuridiche per chiunque entri in rapporto con tali enti.

L’iscrizione al RUNTS non solo conferma il nostro impegno come organizzazione sociale, ma ci permette di accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore. Inoltre, ci abilita a stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per svolgere attività e servizi di interesse generale, favorendo così la comunità e chi ne ha bisogno” ha fatto sapere Caruso.

Le opportunità

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore offrirà dei vantaggi significativi per la Pro Loco di Aquara come le agevolazioni fiscali previste dalla normativa, l’esenzione da alcune imposte e la possibilità di ricevere donazioni e contributi detraibili o deducibili dalle tasse per i donatori.

L’ente potrà accedere a bandi e finanziamenti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei riservati alle organizzazioni del terzo settore, ottenendo finanziamenti per progetti di interesse sociale e potrà stipulare convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, come eventi culturali, iniziative sociali, o servizi alla comunità.

L’iscrizione al RUNTS rappresenta, dunque, una sorta di riconoscimento ufficiale come ente del terzo settore, legittimando l’operato dell’associazione e facilitando i rapporti con le istituzioni pubbliche e private.